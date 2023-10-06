台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲結束訪美行程，但行前拋出「藍白合」以民調定勝負，贏的人選總統，落敗一方推薦副手的「直球」，國民黨至今不敢接，而且一返國就加碼提出具體方案「選5家民調公司做」。雖然柯文哲面對媒體詢問未真正掀底牌，但據了解，民眾黨傾向如果整合民調輸，柯文哲願賭服輸，就完全退出總統選舉。如果藍營婉拒民調建議，宣告整合破局，柯文哲就會參選到底。

藍白合話題隨著柯文哲出訪，也延燒到美國僑界，媒體追著問，「南加州台灣選哲之友會」出席的僑胞也關心侯、柯有沒有機會搭檔。柯文哲回應，同意在野應該整合一組勝選機率最高的組合。但仍重申，要有一個公開、公平的比賽規則，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，組成一組勝選機率最高的候選人。」

只不過，對於如果民調失利，是否願意擔任副手的問題，柯文哲則是避重就輕，強調會推薦適當的人選。據了解，在柯文哲出訪前的內部幕僚會議，高度認同比民調，贏者選正，輸者退選的整合模式，可展現柯文哲求勝的信心與氣勢，再者，透過此一機制，不論誰勝出，都大大提高代表在野黨陣營參選，並鋪排聯合政府的正當性；不過，內部人士開玩笑說，「笑他們（國民黨）不敢！」而且幾乎一面倒認為如果柯文哲輸，就不該擔任副手。

根據民眾黨內參民調顯示，若各自獨立參選，不管四人或是三人，民進黨提名的總統參選人賴清德都穩定領先，但柯文哲都名列第二；若在野整合成一組「柯侯配」或「侯柯配」對上「賴蕭配」，藍白的組合顯然都佔上風，但「柯侯配」和「侯柯配」領先的幅度分別是12.3%和7.1%。

民調除了顯示，「侯正柯副」的選項選票流向到「賴蕭配」之外，據了解，民眾黨的支持度也因此受到影響，部分流向民進黨，部分轉為不表態。這個情況也讓民眾黨感到憂心，總統選舉不僅贏面變小，重中之重的不分區立委選情也受到波及，對於「侯柯配」態度更趨於保留。

不過，為免承擔破局的責任，柯文哲再「微調」，民調輸的一方，可以推薦副手人選，若對方接受，即便侯和柯沒配成，至少「藍白合」算是成形。柯營人士坦言，可以接認同國民黨主席朱立倫在野大聯盟的理念，不論最後誰代表參選總統，未來雙方還是需要持續合作，包括執政大聯盟。對向來務實的柯文哲來說，可獲得藍白共推參選總統很好，但確保立委席次極大化才是「固本」，天邊的彩虹雖好，但絕不能因此而錯失腳底的玫瑰，最後反倒落得兩頭空！