2024總統大選逐漸白熱化，外界關注在野陣營整合進展，國民黨總統參選人侯友宜今(6日)接受專訪談「藍白合」現況，侯友宜表示，民調不是唯一的方法，藍白合應是政黨間先談妥、制定SOP，確定理念、價值、政策和合作項目，定下公約、綱領，再來才能進一步完成聯合內閣、閣揆同意權等後續的整合。

侯友宜今日傍晚接受廣播節目《POP大國民》專訪，先談到柯文哲近期對「比民調」有多種說法，侯認為，大家對於民調不盡然有一致性，那民調可以作為參考，但不該是唯一的方法，民眾期待的是藍白要整合、要政黨輪替。

侯友宜認為，大家不應該只是用一個方法的民調，來看待藍白的合，那會搞成「藍白零和」，但藍白應該是「志同道合的合」，才是最重要的，過程中一定是要把理念做充分的溝通，理念是相同一致的，再來用方法來整合，這也符合民眾的期待。

侯友宜強調，自己有一些核心價值、國民黨也有核心價值，像「兩岸和平，反對台獨」、「終結貪腐，政黨輪替」，在相同理念底下，一定會特別強調國民黨不會有藍綠合，也相信民眾不期待綠白合。而藍白合是國民黨和民眾黨，一定要公開透明，而且要把自己的理念、價值和政策，還有未來要合作的項目，要有一個SOP把他講清楚，做好以後，要把他定成一個公約、綱領，未來大家就知道兩黨合作的目的是甚麼，再往下一步去談聯合內閣、閣揆同意權，他身為國民黨參選人，在黨對黨的溝通過程中，也能適時表達意見，確保緊密合作無礙，相信最後一定水到渠成。

侯友宜強調，朱立倫非常主張藍白合，朱也積極面對問題，朱一直非常友善，堆疊很多希望建構藍白合的方式，他跟柯文哲見面不是問題，最主要的是要讓民眾談了哪些、做了哪些。至於柯曾說綠白國會合作也可以，他說，這就是政黨要確認的事情，事前他也會跟朱有溝通。

至於若當選總統，有無可能讓柯文哲當行政院長？侯友宜僅說，先談妥SOP、確認理念再說；他期待的政府是有效能，不是總統獨大、也不是閣揆獨大，立法院可以制衡，尊重立法院的監督，這才是以民為天，真正的民主制度。

平秀琳也在廣告時問侯友宜「你們會約嗎？還是已經約好了，沒有告訴我們？」侯友宜先是笑了幾聲，隨後說「謝謝大家」，平秀琳也追問說溝通要「Face to Face」，侯友宜則回答，「都要溝通阿，溝通有很多種方式，政黨的溝通」但平秀琳再問說是不是想從政黨溝通開始，侯友宜僅微微點頭未接話。