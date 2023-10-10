2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。對此，前立委郭正亮9日就表示，「如果侯友宜再這樣繞來繞去，柯文哲還是每天盯民調，你繞到最後你的民調就跑光光，因為人家就會覺得這是在幹什麼？在演哪一齣？」引發討論。

郭正亮9日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這次的民調很簡單，就是要調查出誰比較強，我也聽到國民黨的朋友說民進黨會介入，會支持柯文哲，我說你怎麼知道？我聽到的是民進黨會支持侯友宜，因為他們覺得侯友宜比較弱，所以你認為民進黨人會希望柯文哲出現嗎？恐怕不一定吧，這個都是心病」。

郭正亮直言，「柯文哲怎麼不去煩惱這個？柯文哲理論上也可以去煩惱民進黨的人介入支持侯友宜，但如果柯文哲去憂慮這種因素，他還是要提方案，他找不到別的方案，所以我簡單講，這件事就是說，柯文哲面對現實，他提出方案，就是這樣，他當然知道可能會複雜化、有人會介入等等，可是他如果去顧慮這些，要再去顧慮政策會不會一致、有沒有路線問題，那他就提不出方案了，所以他就是簡單直接面對問題，就是面對人選怎麼整合、票怎麼整合，其他都是額外的」。

郭正亮也預言，「如果侯友宜再這樣繞來繞去，柯文哲還是每天盯民調，你繞到最後你的民調就跑光光，因為人家就會覺得這是在幹什麼？在演哪一齣？」郭正亮坦言，「因為你講那麼一大堆，人家並不覺得你講得有道理，這根本不是重點，你也沒有回答如何決定誰當總統」，郭正亮最後更說，「你也可以主張，如果認為我們有組織盤，也許文宣比較強，那你把組織盤用個權重進來，大家來討論，讓大家來評評理，你連方案都不提出，那你這樣怎麼討論？」