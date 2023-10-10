前高雄市長韓國瑜（右）貼出與民眾黨主席、總統參選人柯文哲（左）的合照，並提到「四年闊別，老友相見」。（圖取自韓國瑜臉書）

高雄市前市長韓國瑜昨（9）日PO出與民眾黨主席、總統參選人柯文哲的合照，並點名國民黨參選人侯友宜、柯和郭台銘都擁有讓台灣向上的能力與智慧，並表示他衷心盼望用小我凝聚大我。雲林菜農林佳新認為，韓國瑜暗示了不合則各自潰散，若有一方或支持者無法接受，就將是接受敗選的開始。

韓國瑜昨PO出與柯文哲的合照，並提到整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替可以保持國家的清新與活力，防止貪婪與腐敗繼續腐蝕寶島，只有團結合作才撐得起人民的託付與期待。韓國瑜提到，侯友宜、柯文哲、郭台銘擁有讓台灣向上的能力與智慧，他衷心盼望用小我凝聚大我，「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」，呼籲外界給他們多一點鼓勵，齊心合力並定會讓台灣更好。

對此，林佳新今在臉書直言，韓國瑜的臉書發文清楚暗示，不合則各自潰散，三合一不一定會贏，但只要有一方或是支持者無法接受，就是接受敗選的開始。林佳新認為，韓國瑜在文中提到郭，因為他清楚知道這陣子藍、白某些人在互砍，而郭卻毫髮無傷。

林佳新提到，大家都很樂觀看待是在野整合的開始，但他反而覺得是一翻兩瞪眼的危險時刻，只要有人從中作梗，繼續放話或是對砍，那一切就是結束了，「還要自吹自擂覺得泱泱大黨無法接受柯？或是無私的願意全力以赴？」