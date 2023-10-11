奇幻職人喜劇電影《他馬克老闆》，劇組為了回饋全台影迷的熱情支持，在連假期間跑遍全台各地戲院，男主角盧廣仲專程回到老家台南，現身台南的粉絲拍照會，吸引上百位熱情的粉絲等候，讓劇組見識到廣仲在南台灣的魅力；而片中飾演大魔頭的包偉銘，更經典重現招牌劈腿動作，讓全場High到最高點。

因為有包偉銘的參與，很多婆婆媽媽都為了他而來，他也受到現場開心氣氛影響，突然跳起招牌劈腿舞蹈放送福利，一旁演員盧廣仲、蔡黃汝（豆花）、旺福小民看了都佩服不已，驚呼自己根本做不到這麼靈活的動作，盧廣仲跟旺福小民更不禁讚嘆：「長這麼大，第一次這麼近距離見到偶像的招牌動作！」

包偉銘在70年代以招牌歌曲〈跑！向前跑！〉，其耳熟能詳的歌詞「跑跑跑，向前跑，經過小巷和大道」紅遍大街小巷，奠定他歌壇「唱跳歌手」的鮮明形象，近年來鮮少公開跳舞的他，這次為宣傳首次演出的電影《他馬克老闆》受到南台灣粉絲熱情包圍，更在盧廣仲、旺福小民現場模仿〈跑！向前跑！〉招牌動作之後，勾起他身體內在的「唱跳表演魂」，遂再現劈腿回憶殺。