竹北市鳳岡路農地違章，縣府限期改正，發現竟持續施工，相關單位11日到場聯合會勘。（羅浚濱攝）

竹北市鳳岡路一處農地被檢舉蓋違建，縣府6月會勘確認未農業使用，裁罰地主18萬元罰鍰，並限期改正，發現竟持續施工，縣府相關單位11日聯合會勘，工務處勒令停工，限7天自行強拆，地政處認惡性違規情節重大，將連續加重處罰。

農業處人員指該處農地約6170平方公尺，未作農業使用及有回填土石方情形，屢次派員到場制止行為人立即停止施工並將機具移除，並告知農地應恢復農業使用，但屢勸不聽，後續由地政處及工務處依法執行處分。

地政處副處長陳杰煙說，6月時依違反區域計畫法開罰18萬元，並限期改正，處分書送出後未有施工情形，但7日接獲檢舉有復工行為，派員到場告知行為人停止施工及移除機具，沒想到行為人趁國慶連假期間趕工。

會勘認定屬施工中的農地違章建築，行為人依舊未將現場恢復農地狀態，且繼續施工，地政處將連續加重裁罰，工務處勒令停工，並張貼制止單，函請違建人7天內自行拆除，若逾期到18日將強制執行。曾姓地主堅稱蓋鐵皮廠房是為了要放置園藝盆栽，對於為何已被縣府開罰仍繼續施工，避而不答。

農業處表示，農牧用地依規只能農用，搭建設施限於農用，如種植蔬果的溫室、飼養雞鴨豬之禽畜舍等，都需依法申請，若有其他使用目的則須向各目的事業主管單位申請，但目前未收到地主或業者的申請。