臺北市長蔣萬安（中）11日赴國民黨團說明預算及重大政策。（陳怡誠攝）

前台北市長柯文哲粉絲近日於YouTube上傳「你知道這些北市府法規都被（台北市長）蔣萬安廢止了嗎？」影片，5天吸引19萬人觀看。台北市政府發言人殷瑋回應，並不是蔣萬安廢止所有制度，而是經過修改，讓制度更好的運作、更符合民意。

柯粉於YouTube上傳「你知道這些北市府法規都被蔣萬安廢止了嗎？」影片，5天吸引19萬人觀看，其中提及蔣萬安上任後廢除府內委員及外聘委員的遴選辦法、廉政透明委員會及青年事務委員會等。

殷瑋回覆，廉政透明委員會目前還在運行中，只是運作方式不一樣，以修正柯任內被監察院糾正的錯誤。青年事務委員會雖已廢止，但原因為要成立青年局，過渡期則成立青年局籌備工作小組，今年議會將審議相關預算，且諮詢工作也進行當中。

他說，採購評選委員則因疊床架屋，回歸原初法規。遴選辦法從柯認為只能透過委員遴選方式進行，現在則形成雙軌制，可回歸公務人員升遷法。

殷瑋強調，不是所有制度都被蔣萬安廢止，而是經過一定的修改，讓它更好的運作、更符合民意。