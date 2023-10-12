巫苡萱（右）今出席串燒品牌記者會。（池宗玲攝）

「樂天女孩」巫苡萱今（12日）出席串燒品牌代言及一日店長活動，她日前在新莊購入預售屋，現在正在繳交工程款，預計2025年初交屋，「買房子會控制自己的購物慾，每個月都會存5萬，我的存錢方法是有個只進不出的帳戶，偶爾去刷本子才發現原來錢有存那麼多」。

她希望將來能在台北市的南港或是松山購屋。特別的是，她在新家中準備書房，想讓自己充分學習，「主持《天才衝衝衝》讓自己充滿求知慾，現階段書房需求比較大。」

她表示已經考到中餐廚師執照，對餐飲業很有興趣，但也因為聽說人力難找，所以對於餐飲副業還在觀望，至於美甲師副業則是剛起步，希望將來越做越大。

除了是啦啦隊成員，巫苡萱還與徐乃麟、曾國城一同主持《天才衝衝衝》，手上也握有《懿想天開》、《寵物樂派購》、《今天衝瞎蜜》3檔網路節目，順遂的演藝工作讓她相當感恩，「演藝工作是我生活的重心，每個演出都認真看待，希望可以持續學習，期許未來能成為暖心且專業的主持人，帶給大家歡樂以及感動。」