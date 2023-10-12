田中千繪、楊淨宇12日出席美妝保養品牌代言記者會，其中田中千繪跟范逸臣合拍導演魏德聖的新片《BIG》，戲外是情侶、片中升格夫妻，有傳他倆已交往15年之久，范逸臣也一度在節目中認愛，還澄清說：「沒有交往那麼久，是上面亂寫的，差不多6、7年！」被問到此事，田中千繪開玩笑說：「那是他大方承認，我沒有！」

聊到工作近況，田中千繪表示電影《BIG》會在12月1日上映，心情上很開心 ，因為跟魏德聖拍完《52 Hz I Love You》之後就沒有合作了，期間跟魏德聖還是會見面聊聊天、很久沒看到對方工作的樣子，一切像是回到了以前，有一種給他看成績單的感覺。

田中千繪說：「我有發現做了這麼久的演員，也跟其他不同導演合作，演這麼久覺得演員有時會想太多，像是這次魏導給我的角色，我一開始不知道怎麼演，不過魏導說：『妳就演妳自己就好了。』也讓我想起《海角七號》時，魏導也是一樣讓我自然的發揮 ，這次戲裡面也有很多小朋友的演員，他們也沒有想太多，所以我也從他們身上學習到很多。」

楊淨宇則分享，因為近期有去駐唱，遇到某歌迷送了一束玫瑰花，過了兩天就收到私訊：「請問誰誰誰求婚，妳答應了嗎？」也因為這個瘋狂粉絲的出現，所以會有其他粉絲保護她主動護駕，「有的人說到街頭演唱狀況很多會不會危險，但這些粉絲都會保護我，像是唱到一半有怪怪的人，就會自動幫忙圍住。」