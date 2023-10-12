「F.I.R.」陳建寧、阿沁師徒檔近來攜手發行首本音樂創作書《那年那首歌》。2人把各自近30年的音樂創作生涯做總回顧，並分享曾與張惠妹、陳奕迅、蔡依林、蕭敬騰等逾300名歌手合作金曲背後創作故事，出道至今發表上千首作品，粗估每年光是詞曲版稅吸金破千萬元。

他們熱愛音樂創作，取之於音樂用之於音樂，如今各自投資成立製作公司、錄音室、練團室等，致力培育許多優秀的創作人與新人歌手，這次也透過這本音樂創作書， 希望能把音樂使命傳承給下一代。陳建寧的媽媽學古典音樂出身，從小耳濡目染下讓他喜歡上音樂，大學畢業後會進入唱片公司曾經當任費玉清、葉璦菱、葉啟田等大牌的金牌製作人陳俊辰老師的助理，但事實上是他媽媽透過關係去拜託讓他能夠圓音樂夢。

陳建寧坦言，起初完全不知情，時隔多年後才透過朋友得知，「因為陳老師並不需要助理，我去上班而言對他其實只是累贅，而母親為了完成我的夢想，每個月自掏腰包懇請陳老師教導我，我的薪水其實都是母親給的」，他當時知道這件事後，當場熱淚盈眶，「媽媽也因為怕傷了我的自尊心，20年來絕口不提。」

他們正忙宣傳新書，將在14日下午4點在新光三越高雄左營店彩虹市集1F夢想廣場、15日下午2點於美麗華百樂園5樓摩天輪廣場舉辦簽書會，期待與樂迷相見歡。