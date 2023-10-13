烏克蘭美女佳娜去年9月大方公開和馬來西亞籍的「同志天菜」祖雄從砲友變情侶，今年6月祖雄求婚成功，並證實兩人是雙喜臨門「搞出人命」。日前懷孕5個月的佳娜上節目《小明星大跟班》，可見她上圍激升，整個人流露出幸福的媽媽味，沒想到低頭一看她仍踩著細跟高跟鞋，讓旁人都膽戰心驚，佳娜笑說：「大家都很擔心，一直想扶著我走路」。

佳娜最近在IG跟粉絲玩問答，先前他們宣布腹中小孩是女寶寶，並取名為Karina，被問到懷孕後身材有無變化？原本身材纖瘦的她直言光是胸部就不斷升級，「現在應該有D size，之前穿過的內衣和比基尼全部都穿不下」，並表示前4個月孕吐很厲害，現在已經好了不少，

佳娜和祖雄先前常分享閨房情趣，被問到懷孕時還有做「壞壞的事」嗎？她笑回：「你覺得祖雄會放過我嗎？」又問兩人會在台灣或是馬來西亞迎接Karina？佳娜表示：「我們決定在台灣生產小孩，連月子中心都找到了」，但寶寶不會有中華民國國籍，佳娜透露，必須父母之中要有一人是台灣人，才能拿到中華民國國籍。

佳娜和祖雄從交往到結婚都轟轟烈烈，難免引來酸民攻擊，先前更有人在社群留言說：「兩個外國人來台灣用健保，難怪會倒，坐等看多久變單親媽」，而佳娜也不是省油的燈，反擊說：「我們付的健保費比台灣人高！神經病」，無奈反駁：「有一些人腦袋真的有問題」。