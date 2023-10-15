「美國豬」卻標示「加拿大豬」！食藥署公布「玉釩食品有限公司桃園分公司」販售的「豬腳圓切」產品，外箱和出貨單標示產地不同，外箱標示「美國」，但出貨單卻記載「加拿大」，食藥署副署長林金富今天表示，已針對全國約500家肉品加工廠啟動加強查核，尤其輸入量較大、風險較高的業者，更會逐一查廠，要求依法落實產地標示。

食藥署副署長林金富指出，食藥署接獲民眾檢舉，立即會同桃園市政府衛生局稽查「玉釩食品有限公司桃園分公司」，稽查發現該公司以原進原出方式販售「豬腳圓切」產品，外箱標示「美國」，但出貨單記載「加拿大」，出貨單記載文字與外箱標示「美國」不符。

經查，該公司販售2項美國豬肉產品，包含「豬腳圓切片5片／斤、12公斤／箱」、「豬腳圓切片4片／斤、12公斤／箱」，外包裝標示原產地為美國，現場提供下游業者出貨單的品名規格，卻記載產地是加拿大，存在衝突。

林金富說，稽查結果確定出貨單記載「加拿大」文字和外箱標示「美國」不符，業者也在稽查紀錄表示「出貨型態為原箱出貨」，不會改箱及改標，先前進貨加拿大產品販售，未更正出貨單產地資訊，業者也坦承疏失。

林金富強調，2021年1月1日起，進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。針對此案，衛生局將依刑法第255條移送司法機關調查。

食藥署強調，意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。