藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，民眾黨總統參選人柯文哲酸，侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日就表示，「我現在大爆料，柯文哲今天故意跟侯友宜翻臉，在尋求跟朱立倫的管道溝通」，引發討論。

對於藍白合若是在最後破局，應該要由誰背鍋？吳子嘉15日在網路節目《董事長開講》中表示，「沒有誰背鍋的問題，是衝突、妥協、進步，現在雙方在衝突的階段，柯文哲現在在尋求跟朱立倫的管道溝通，我現在大爆料，柯文哲今天故意跟侯友宜翻臉，在尋求跟朱立倫的管道溝通」，吳子嘉更點出，「柯文哲想要利用國民黨的矛盾，國民黨現在有戰鬥藍跟朱立倫的矛盾、有跟黨中央的矛盾，朱立倫有跟韓國瑜的矛盾，國民黨內部充滿權力的矛盾」。

最後吳子嘉說，「柯文哲想利用這個矛盾，來搞分裂切入，然後來跟朱立倫談判，就這麼簡單，他變換對手，他想要掌握主導權，但方法很粗糙」。