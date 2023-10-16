「醫師怕治咳」這句俚語相信大家並不陌生，正因為咳嗽的原因實在太多，所以就連醫師也要花一番功夫才能揪出病因，CTWANT記者特別請中醫師從咳聲大小、次數、發生時機等歸納出5大類型咳嗽，並針對體質建議調養之道，讓你終結咳嗽人生。

鄒瑋倫中醫師表示，從新冠疫情爆發以來，咳嗽就一直折磨著許多人，甚至一直延續到現在。「我有一位30多歲的男患者本以為自己是『天選之人』，沒想到8月中確診，於是開始咳嗽，沒想到篩陰之後卻依舊咳個不停，細心調養之後，又感染了流感，又繼續咳，簡直讓他痛不欲生。」

鄒瑋倫說，像上述患者這類咳嗽將近1~2個月的稱為「虛咳」，由於氣弱，所以咳聲小、次數也不多，這類患者較為虛弱，心肺功能差、吃不好睡不好，所以需要補中益氣，建議以白果、杏仁調養，也可喝香菇雞湯，或是加上黃耆、黨蔘，都是不錯的選擇。

中醫師陳歭嘉表示，若是一感冒就咳嗽，通常屬於「熱咳」，可能還伴隨發燒的症狀，咳嗽時夾雜痰音，痰通常呈濃稠的黃綠色、濃濃的，有時候會覺得鼻塞，建議不要吃燥熱的東西，像是燒烤、辛辣、油炸的食物一定要先忌口。鄒瑋倫則建議以清熱解毒調養，可添加杏仁、貝母等中藥材，再搭配一點蒲公英 魚腥草，藉此減緩咳嗽與喉嚨痛。

如果久咳不癒，同時身體感到虛弱，專家建議可喝香菇雞湯補中益氣。（圖／報系資料照）

若咳嗽發生在感冒中後期，則屬於「冷咳」。陳歭嘉說，此時咳嗽聲聽來緊緊的，吹到冷風、吸到冷空氣時，咳嗽會顯得特別嚴重，一般沒有痰，或是咳到後來會有透明、白色、泡沫狀的痰跑出來，同時會比較怕冷，偶而會流點鼻水，建議可以吃些溫熱的東西，像是薑茶，冰冷的東西不要碰，多穿點衣服防風、戴口罩避免吸到冷空氣，才不會一直咳起來。

另外，秋天由於較為乾燥，因此容易發生「燥咳」，如果平常身體就偏乾的人，就會在這個季節會有乾咳的現象，通常會合併口乾舌燥、皮膚乾燥、發癢等現象，嚴重一點還會流鼻血、咳血，建議可以多吃些木耳、多喝水，幫助身體補水、保水。

還有一種讓人咳到懷疑人生的咳嗽，就是「胃食道逆流咳」，陳歭嘉說，因為咳嗽大多會往呼吸道去治療，而忘記胃食道逆流的刺激也會引起咳嗽，這種咳嗽常常發生在吃飽飯、吃過甜食後、或是躺下來睡覺的時候，平常會覺得喉嚨癢癢的、有點痰的感覺，建議少吃甜食等難消化的食物，飲食要定時定量把胃顧好，真的咳起來了，可以喝一小口水，把胃酸衝下去、減少刺激，咳嗽就可以緩解。

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