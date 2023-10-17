家住台中市豐原區A男與B男是鄰居，去年（111年）10月24日下午5時許，雙方因為機車噪音問題發生爭執，B男出手推A男胸口，C男見狀上前勸架時，卻與A男爆發口角，雙方互相拉扯、扭打，導致A男頭部、胸部有挫傷、臉部有開放性傷口、右膝擦傷等，C男則是臉部瘀青；3人互不相讓堅持提告。

檢警偵查時，C男坦承不諱，但A男與B男則矢口否認犯行，A男辯稱：「B男有打我，C男推我、打我，我有打到C男，但我沒有傷害之故意」；B男則辯稱：「我有推A男，但我是要防衛，沒有傷害對方的意思。」

檢方勘驗現場監視器影像顯示，B男確有出手猛力推戊男胸口，導致A男因此退後數步，醫院診斷證明書載明期也胸部挫傷，足認B男猛力推打成傷。而B男在警詢中證稱，A男揮拳毆打C男，導致C男臉部瘀青等。

檢方依法提起公訴，法院合議庭認為宜以簡易判決處刑，日前判決，A男、B男均依犯傷害罪，處拘役30日，可易科罰金。C男犯傷害罪，處拘役50日，可以科罰金。可上訴。