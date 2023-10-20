48歲歌壇天后李玟在7月離世，讓外界感到相當不捨及痛心，遺體雖已於8月1日火化但至今未下葬，先前有消息傳出，她將葬於武漢石門峰紀念公園，與知名歌手姚貝娜同眠地。對此，陸媒20日證實了，也要設立她的紀念展覽，供粉絲悼念永遠的天后；而天后甄妮也放下心中懸念說：「塵埃落定，放心了。」

據大陸《海報新聞》執導，經向武漢石門峰紀念公園處確認，李玟將於21日安葬於該園區，同時該園區也設立李玟紀念展，於21日開幕，當天已有許多外地來的粉絲趕赴武漢要送她最後一程。甄妮昨在臉書也透露，放下心中懸念表示「塵埃落定，放心了」、「尋尋覓覓，終於找到安樂窩，妳我都放心了！」、「天大地大，毎天都有愛妳的歌迷們悼念和陪伴！」

李玟生前多次提到自己是武漢人，並自封是武漢的女兒，生前曾向老公Bruce表示，希望將自己的骨灰灑到馬爾地夫的大海裡或是能永遠待在家鄉，自認是武漢姑娘的李玟，對故鄉相當重感情，也希望自己能葬在此處。對此，李思林當時曾回應，李玟生前兩個地方都有講過，她們也會到武漢陪母親探望親戚之餘，看看當地的墓園。