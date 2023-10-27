警方查扣行動電話及討債、抗議字牌等相關證物。（洪靖宜攝）

高雄市三民二分局鼎金派出所日前遭大批男女包圍，甚至向警察叫囂，相當囂張。警方調查起因為家族債務，主嫌何姓女子和沈姓男子，就曾多次糾眾潑漆、撒冥紙、砸毀玻璃，甚至張貼討債海報洗門風。警方動員35人持拘票及搜索票，兵分二路前往高雄及台中等地查緝，將何女、沈男及旗下成員10人逮補到案，其中何與沈遭聲押。

今年10月11日晚間6點多，約30多人聚集在三民二分局鼎金派出所前，有人高舉版子內文指警察濫用職權，或是欠錢不還等字眼，一群男女包圍派出所叫囂，甚至還有人對警方大小聲，對員警大嗆：「安抓！」態度囂張，員警還亮槍制止，場面混亂。

警方調查，46歲何姓女子與已逝的張姓男子，雙方並未結婚但共育1女，張男離世後，何女指張男與她有1000萬借貸關係，且要求要讓女兒認祖歸宗，但張家人不肯，何女就糾眾跑到三民區鼎強街張家人住處潑漆、砸毀窗戶，警方獲報到場帶回2嫌，但這讓何女更不滿，隨後就請43歲的沈姓男子花約70萬撂人包圍派出所，當時警方依妨害秩序、恐嚇、毀損罪，當場逮捕何嫌、沈嫌等4人，其餘到場人員以社會秩序維護法送辦。

沈姓男子於睡夢中遭逮。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

何女、沈男被移送偵辦後遭聲押。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

據了解，何女是名直播主，他與沈男是於網路認識，為了幫何女出頭，從今年9月、10月間涉嫌多次到張男家叫囂、潑漆、撒冥紙、砸毀玻璃、損毀機車，並公然在街道上大肆張貼討債海報洗門風，警方蒐集相關犯罪事證，報請檢察官指揮偵辦，25日動員35人持拘票及搜索票，兵分二路前往高雄及台中等地查緝，將首謀何女、沈男及旗下成員10人逮補到案，當時沈男還在汽車旅館中呼呼大睡，一旁還躺著其他女子，大批警力攻堅他措手不及，乖乖就範。

全案一共查扣行動電話及討債、抗議字牌等相關證物，依違反刑法妨害秩序、恐嚇、強制、毀損等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，何女及沈男2人經地檢署向法院聲請羈押今日凌晨獲准。