民進黨籍立委、國防外交委員會召委趙天麟，驚爆與大陸籍張女外遇，24日晚間宣布退出2024立委選舉。對此，前立委沈富雄27日就表示，「趙天麟真的警覺性太低了」，甚至更自爆自己曾在香港的飯局上也遇到女色勾引的狀況，直言「國安會要不要頒一個獎給我？」引發討論。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，「趙天麟非常享受，正面照、眼神、嘴巴都非常快樂，而且還叫人交代要照成這個樣子，並且留下來，趙天麟真的警覺性太低了」，沈富雄更分享他的過往經驗，「我去中國大陸的時候乾乾淨淨，吃的地方、睡的地方一個女人都沒有；我去香港的時候，在受招待的飯局上有漂亮的女孩子，那些漂亮的女孩子還自我介紹，都是藝術學院的」。

沈富雄回憶，「我們在吃飯喝酒的時候，就有人接近我說，『沈先生如果你有興趣的話，我們等一下飯後自有安排』」，沈富雄當下則回應「謝謝，不用了」，沈富雄接著說，「他大概很少見到像我這樣不要的人，結果又來了第二、第三次，就不相信我不要」，當時對方一直強調，「沈先生真的，那兩個哪一個你比較有興趣，飯後就送過去」，而沈富雄依然拒絕，直言「國安會要不要頒一個獎給我？」

沈富雄最後更說，「我覺得趙天麟那時候一定是色亂情迷，沒想到他身份是多敏感，就算你都沒有洩漏任何東西，但是到了中國大陸或日本，跟中國大陸的女子有這樣的接觸，這本身就不對了，因為這無從查起，何以得知在閨房之內講了哪些話？無從查起的，我覺得這個案子是查不出來，但讓民進黨滿臉豆花」。