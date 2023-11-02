2024除了總統、區域立委選舉之外，不分區立委的政黨票走向也是重中之重。《新頭殼（Newtalk新聞網）》今（2）日公布最新手機簡訊民調，結果顯示，國民黨拿下36.85%，遠勝民進黨的26.16%，而民眾黨也拿下16.79%。該民調分析，民進黨想要達成在2024大選「國會過半」的希望，恐怕越發渺茫。

據《新頭殼新聞網站》報導，此次民調時間為10/31、11/1兩日，針對「政黨票您會投給哪一黨？」民調題目，與10月16日至17日的調查相比，國民黨從33.44%上升到36.85%、民進黨則從25.71%微幅上漲到26.16%、民眾黨則略顯頹勢，從18.79%下降到16.79%。

該民調分析，綠營近期遭逢高雄立委趙天麟爆發婚外情，退出2024立委選舉、總統參選人賴清德海大演講遭到挑戰、且其倡議的「民主大聯盟」至今已退選7人，對民進黨造成不小的傷害。

上述民調通過網路簡訊調查，由Newtalk新聞網站藉由手機門號，於10月31日到11月1日隨機發送簡訊，並邀請回答線上問卷；每一通簡訊皆有獨立網址，以防遭到灌票或濫用；最後成功回收1088份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差值為正負3.03% 。為避免誘導，該民調對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並依性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。經費來源Newtalk新聞媒體。