外傳民眾黨不分區立委名單中驚見台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，遭質疑具有相關大陸幹部等背景，引起爭議。對此，前立委沈富雄31日就表示「柯文哲放出這個人的名字出去之後，他已經得到很多票了，所有陸配跟陸配有關係的，票通通都會給柯文哲」，引發討論。

沈富雄31日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得這個是當下我們台灣的處境，還有時間上兩岸關係走到今天，所必然會發生的現象，大家不要太嚴肅，也不要罵得口沫橫飛」，沈富雄接著說，「因為民進黨修理柯文哲，柯文哲故意把這個名單丟出去，讓子彈飛一飛，看看情況怎麼樣，我覺得兩邊都有政治作用在裡頭，只是一般人看不出來」。

沈富雄最後更說，「柯文哲放出這個人的名字出去之後，他已經得到很多票了，所有陸配跟陸配有關係的，票通通都會給柯文哲，然後柯文哲負不負責任？他說你自己處理，接受訪問，自己面對，這個好厲害，只取其利，不負擔他的後果，太厲害了」。