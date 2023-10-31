民進黨立委趙天麟日前被爆出與大陸女子發生婚外情，後退選高雄市第6選區立委，引發外界熱議，但他日前仍舉辦了感恩餐會公開露面。媒體人謝寒冰指出，趙天麟一方面在宣示自己就是不要離開，二方面在邀功，因為黃捷畢竟是空降，這幾天趙天麟親自帶黃捷去跑選區，這是真的嗎？恐怕未必，趙天麟現在的盤算是表面功夫做足，但是私底下就跟自己的派系講讓大家不要支持她，因為只有黃捷選不上，趙天麟才有機會。

謝寒冰30日在《大新聞大爆卦》節目表示，趙天麟在幹什麼？他一方面在宣示：林北就是不要離開，我沒有這麼簡單被你們幹掉！我還是有很多支持者，他們還是希望我留在這裡，所以你陳其邁不要下手下那麼重！

「第二個，他在邀功，知道為什麼？」謝寒冰提到，因為黃捷畢竟是空降，如果趙天麟在那邊的基層勢力，不要忘記黃捷還沒有要來的時候，是有里長聯名出來反對她的，說不要空降的。現在黨內突然之間變和諧了，這兩天趙天麟親自帶黃捷去跑選區。「你確定這是真的嗎？我覺得恐怕未必！」陳其邁跟韓國瑜選那次，趙天麟表面上也跑得很用力，真的有幫忙嗎？趙天麟現在的盤算很簡單，要玩就來玩，我表面功夫做足！

謝寒冰說，但是私底下就跟自己的派系講：大家不要支持她！因為只有黃捷選不上，趙天麟才有機會。黃捷那麼年輕，她如果選上，那一區不要說趙天麟，湧言會整個系統全完了！以黃捷的年紀，她至少在那邊再弄個20年？