藍白合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲今天(30日)早上在台北市長官邸藝文沙龍進行「政黨協商會議」。文化大學教授鈕則勳表示，國民黨總統參選人侯友宜在戰略上，似乎想主導整個談判協商的進程，他願意接受「柯侯配」，希望民眾黨能夠接受折衷方案，就是初選加民調各半的方案，這確實可達到「一石四鳥」的效果。

鈕則勳29日在《全民平評理 - 關鍵報告》節目中表示，侯友宜的戰略變得比較清晰，從侯友宜願意接受「柯侯配」，希望民眾黨能夠接受折衷方案，就是初選加民調各半的方案。侯友宜在戰略面向上，已經變得比較清晰。他似乎想要主導整個談判協商的進程，這確實可以達到「一石四鳥」的效果。

鈕則勳指出，「一石四鳥」的第一個，侯友宜可以重現在談判桌上的主帥，以藍白合協商來說，似乎都是柯文哲在放話，國民黨似乎是朱立倫講得比較多、講得比較具體；後來侯友宜說，他才是負責任的主帥，因若在整個談判被邊緣化，他的風險非常高，現在柯跟朱都不能把侯邊緣化。

鈕則勳接著點出，第二，柯文哲一直想要全民調，完全不把「民主初選」當一回事，還把「民主初選」當作砒霜的概念，侯友宜講的一些意見，柯文哲都不願接受，侯友宜情何以堪，找不到反轉的施力點。但是他接受「柯侯配」，希望採取折衷方案，找到跟柯文哲反守為攻施力的博弈點，柯文哲則從沒講過願意接受「柯侯配」。

鈕則勳更指出，第三，侯友宜願意接受「柯侯配」的論述一出來，侯友宜會顧全大局，鐵漢的人設會變得比較突出。第四個，侯友宜願意接受「柯侯配」的概念，就選民來講，是比較容易理解的，藍白合談不下去，最後若破局，責任比較好釐清推給柯文哲。