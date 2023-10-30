縣長鍾東錦等人頒發優級認證標章。（李京昇攝）

苗栗縣政府衛生局為提升食品業者衛生自主管理能力，有效為食品安全把關，今年持續辦理「食品衛生管理分級評核」，共有99家優良食品業者獲獎，由縣長鍾東錦30日授證頒發優良標章，肯定業者在食品安全衛生的努力與付出，希望藉以加強食安，並鼓勵更多業者主動參加評核，也讓消費者買的放心、吃的安心。

衛生局辦理的食品優良分級評核活動，每2年舉辦1次，評核項目包括食材驗收、原料保存、製程管理、飲食標示，通過核評業者頒授「優」、「良」級認證標章，業者可放置或張貼在營業場所，通過核評名單也刊登在食藥署、縣府及衛生局網頁，提供民眾參考，在用餐前可選擇有「優良標章」的店家，標章時效為期2年。

這項評核活動迄今已20餘年，參加評核的業者越來越多，今年有120家業者參加評核，是參加業者最多的1次，也是入選家數最多的1次，而且今年評核首度將聯大、育達科大、仁德醫專等3家大專校院周邊餐飲業納入，校內外約計35家食品業者接受衛生局的食品衛生輔導，讓師生在校內、校外都能夠吃的安心、安全。

縣府衛生局為維護消費者食品安全，今年持續辦理苗縣食品衛生管理分級評核，共計99家業者入選，其中，優級70家、良級29家，今天在縣府大廳舉辦授證儀式，縣長鍾東錦一一頒發優良標章。

鍾東錦指出，外食的食安問題愈來愈重要，希望能夠結合業者，一本初衷的提供安全食品，讓消費者吃的安心、安全，縣府也會督促衛生局加強稽查工作，以確保食安，相信今天獲獎的業者會做好本份工作，提供安全食品與鄉親共享，存好心、做好事，提供安全食品的業者，生意一定興隆。

今天授證儀式，縣長鍾東錦與縣議員余文忠、許櫻萍、曾美露、徐筱菁、陳品安、南庄鄉長羅春蓮、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴、聯大校長李偉賢、育達科大校長吳菊、衛生局長張蕊仙等人共同頒授入選優級、良級的標章。

由於今年有26家烘焙業者入選獲頒優良標章，衛生局特地選出其中4家知名烘焙業永安喜餅、奇巧香餅店、屋麥驛長崎蛋糕、柴胖法國手工甜點，在授證會場展示特色烘焙產品，分享優良業者對食安經營的理念。

另外，鍾東錦宣布衛生局11月4日至11月25日將舉辦「健康有栗，全穀雜糧」美食探索活動，民眾只要將符合「苗栗在地食材、全穀及未精緻雜糧」的任何產品、商家資料，在臉書社團網頁「智慧健康城市」上傳相片貼文，即可參加抽獎，將抽出100位幸運者，可獲得1份精美禮品。