「112年度師資培育之大學主管聯席會議」今(31)日在台灣師範大學舉行，今年主題聚焦「當代趨勢下的師資培育」，邀集教育部及49所師培大學主管、師培領域專家學者等約百人與會。

教育部次長林騰蛟在致詞時指出，在當前教育環境下，師培教育須面對少子化、數位化、108課綱素養導向等發展趨勢。他期許師培機構不僅要能培育學生成為終身學習者，還要能適應時代的快速變化，在教學上能夠做到跨越學科和文化的藩籬。

台師大副校長宋曜廷表示，師資培育是台師大的特色與優勢之一，今年獲教育部核准開設國民小學教育學程後，目前有幼教、小教、中教、特教與國際教育文憑IB師培學程，已建立幼兒園到高中(K-12)教育階段、特殊教育及國際師資培育的完整體系。

台師大師資培育學院院長林子斌提到，現在的教學現場和過去大不相同，源頭的師資培育端要更接地氣。台師大師資培育未來將推動4個新方向，包含大學師培教師蹲點中小學計畫、增加師大附中與師培教師緊密連結、配合國家政策在教師證加註多語專長以及完善國際教師學分學程。