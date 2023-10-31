彰化縣長王惠美今天在彰化縣議會定期會施政報告時表示，今年上半年彰化縣登記公司新增資本額達401億元，僅次於台北市，位居全國第2。彰化縣政府經濟暨綠能發展處統計，中科二林園區目前的出租率為43％，有35家廠已簽定合約。

繼日前向台積電釋出招商善意後，王惠美指出，縣府積極招商引資，今年上半年彰化縣登記公司新增資本額達401億元，為全國第2名；此外，矽品精密進駐中科二林園區，第1期廠房已於今年1月落成啟用。

縣議員陳玉姬表示，中科二林園區距離溪湖地區很近，因為園區的開發，在溪湖地區也出現許多建案，有助於地區的繁榮，她想了解中科二林園區有沒有用水量的限制，目前進駐設廠的廠商有多少？

彰縣府經濟暨綠能發展處處長湯國榮說，中科二林園區的開發分成2期，第1期面積約為200多公頃，現在還有163公頃可以招商出售，目前的出租率為43％，已有35家廠已經簽定合約。

湯國榮指出，中科二林園區環評的時候被要求低用水、低排放，每天最多只供應2萬公噸的用水，用水供應是有限制的，目前供應是足夠的，但一些比較高耗能高用水的廠商，例如台積電要進駐的話，可能在用水的方面要做一些處理。

王惠美表示，在招商方面還有成運二林電動巴士園區今年5月動土，是全台灣第１座電動巴士專業園區，第１期將在明年完工；台塑新智能投資超過160億元打造全台最大磷酸鋰鐵電芯廠，今年4月動土，預計明年量產；法商液空創新材料今年9月也在二林科學園區設廠；另外，中友百貨投資43億元的彰化市第二停車場BOT案，在今年8月動土。

彰縣府預估，上投資案將可為彰化提供超過1萬個以上工作機會，有更多機會吸引在外地打拚的彰化青年返鄉工作。