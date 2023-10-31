「新北健康三寶」之一山藥，目前正值產季。（新北市農業局提供）

「新北健康三寶」之一山藥，目前正值產季。（新北市農業局提供）

時序已入秋，又到進補的季節，新北市農業局大推的「新北健康三寶」綠竹筍、甘藷及山藥，目前山藥正是產季，有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，又富含膳食纖維和植物性蛋白，秋冬進補要吃得營養又健康，山藥無疑是首選。

新北山藥以「基隆原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止等區，新北山藥不僅口感特別Ｑ彈綿細，大人小孩都愛吃，且富含膳食纖維與植物性蛋白，其中的黏液質能夠幫助消化，薯塊富含的多種營養物質，是秋季滋補首選，天氣漸涼，來一碗山藥雞湯，最能夠品嚐到新北山藥軟Q特色口感。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，民眾挑選山藥時，可選擇顏色有光澤、外觀細緻的山藥，代表保水性較佳，若民眾要長時間燉湯，可選擇非穴管栽培的拇指山藥，非穴管的方式栽培山藥是將山藥零餘子或種苗直接埋入土中，不以塑膠穴管引導，而是任由山藥自由生長，提供原生種山藥最接近起源地的生長環境，生產出外型細長、約略拇指粗、口感紮實Q彈的美味山藥。

新北市農業局長李玟表示，市府持續推動「新北農業健康市／式」，邀請民眾品嘗新北健康三寶，照顧市民的身心靈健康也促進農業永續發展。購買山藥可至新北市農會真情食品館網頁查詢或洽詢瑞芳地區農會、平溪區農會。