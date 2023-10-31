高雄市議會31日西洋萬聖節大手牽小手，宣布率先全國議會成立親子友善空間，豐富的兒童繪本及書籍、小朋友最愛的廚房玩具及玩偶，萬聖節糖果和點心、遊戲，讓小小主角們有得吃、有得玩。

議會第2次定期大會期間，忙碌嚴肅的議會，副議長曾俊傑率黃文志、邱俊憲、湯詠瑜、張漢忠、陳慧文、鄭孟洳、范織欽及白喬茵等議員和議會員工及子女一起歡樂過節，並開心啟用議會親子友善空間。

家中有小小孩的市議員黃文志及邱俊憲，剛好趁難得機會，陪伴小寶貝一起閱讀、玩遊戲，體會「一打二」帶娃經驗，讓太太放鬆一下，副議長曾俊傑表示，如果體驗不錯，以後可以常帶來議會，一邊問政、一邊顧小孩，「一兼二顧」。

高市議會親子友善空間大受歡迎。（圖片來源：高雄市議會提供）

曾俊傑表示，高雄市議會是進步的議會，落實職場親子友善由議會帶頭做，在市議員湯詠瑜提案下，快速打造全國議會第一個親子友善空間，希望能拋磚引玉，帶領社會一起朝向親子友善職場目標努力。

黃文志表示，平時小孩都忙於上學，議會提供友善空間讓父母在工作之餘，多一個和小孩休息玩樂的空間，是非常友善的職場；邱俊憲直呼女兒玩得很開心但爸爸很累，很高興看到親子友善空間的設置改變過去議會冷冰冰形象；湯詠瑜則期望從公共空間著手營造對爸媽和小孩都友善環境，協助解決少子化危機。