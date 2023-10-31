2023年10月18日台北市／ 台北天成大飯店翠庭招牌烤鴨四人合菜兌換券3600元。（台北天成大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

2023年10月18日台北市／台北天成大飯店寧式炒鱔糊。（台北天成大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

2023年10月18日台北市／台北天成大飯店寧式東坡肉。（台北天成大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

台北天成大飯店翠庭以道地的江浙菜系聞名，四十多年的料理經驗透過純正手法呈現多款精緻手工菜，烹調手法以紅燒、煨煮占多數，在食材中多半少不了醬油與冰糖調味，所謂的「濃油赤醬」菜色呈現清晰可見，經典江浙味代表菜色像是東坡肉、炒鱔糊等。

台灣人愛吃鴨的飲食習慣，尤其喜愛烤鴨、燒鴨的料理方式，台北天成大飯店單以烤鴨品項就曾創下年銷上萬隻的紀錄，使用餐券的消費者更是單點烤鴨的兩倍，「翠庭-招牌烤鴨四人合菜」旅展餐券每張3600元，於台北國際旅展(2023年11月3日至11月6日)推出，集結烤鴨三吃、燒臘拼盤、主廚精選料理、港點、時蔬等豐富菜色，線上旅展2023年10月31日至11月6日並可於各館官網同步選購。

承載著香港飲茶文化的點心車也重磅回歸翠庭服務，推車上的蒸籠冒著陣陣白煙，琳瑯滿目的點心香氣撲鼻，豐富的蒸點品項像是魚子燒賣、鼓汁蒸排骨、天成奶黃包在桌席之間穿梭叫賣，台北天成大飯店復刻港式風情，提供多元服務滿足不同族群的消費者。

ITF台北國際旅展2023年11月3日至11月6日南港展覽館一館-天成飯店集團攤位號I105，天成飯店集團線上旅展：https：／／pse.is／56nhdn (2023年10月31日至11月6日18：00)

天成飯店集團聯合訂位中心：02-2312-1000。