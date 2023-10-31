藍白整合30日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議。會後，雙方共同聲明四點，分別為「共同進行台灣第三波民主改革」、「未來、能源方面發展的共識」、「總統應赴立法院進行國情報告」及「兩黨同意於2024大選共同努力，將立委席次最大化」，至於正副總統部分則尚未有定論。對此，前立委郭正亮31日就表示，「如果總統破局，互相站台，國民黨區域立委候選人的利益跟國民黨總統候選人利益不一致，從北到南，若是藍白不合，國民黨可能會掉十席，國民黨的立委候選人可能還會出一招，他們出的競選廣告文宣自己印，然後把侯友宜跟柯文哲都登上去」，引發討論。

郭正亮31日在網路節目《民眾之聲／眾亮集》中，針對立委席次相互支援，將席次最大化表示，「如果總統破局，互相站台，國民黨區域立委候選人的利益跟國民黨總統候選人利益不一致，而如果侯友宜應要選總統，柯文哲站台，柯加分、立委候選人也加分，他們也希望柯P站台」。

郭正亮更接著預言，「從北到南，若是藍白不合，國民黨可能會掉十席」，郭正亮也舉例，「剛提名黃捷的苓雅區第6選區，陳美雅上次是38%，2020年輕票一面倒到民進黨那邊；這一次，有柯文哲站台陳美雅，基本盤可以回到45%、綠英方面黃捷跟郭倍宏還分票」。

郭正亮最後更說，「國民黨很多立委候選人是沒有知名度，民眾黨支持者沒有訊號，沒辦法把票轉移到國民立委參選人上。而民進黨也評估，距離過半還差7席，安全席次只有50，已經有6席沒有機會。國民黨的立委候選人可能出一招，他們出的競選廣告文宣自己印，然後把侯友宜跟柯文哲都登上去」。