【全程字幕】朱立倫、侯友宜、柯文哲三巨頭晚間密會53分鐘 柯文哲4字回應 @ChinaTimes

藍白整合30日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議。會後，雙方共同聲明四點，至於正副總統部分則尚未有定論，而今晚10點朱、柯、侯三位「主帥」將首度談判，原本預計是在新店市建國路巷弄碰面，後來三方卻更改地點至羅斯福路六段的一間公司碰面，而朱立倫在離開時面對記者提問回應「明天再跟大家報告！」

柯文哲面對媒體的詢問沒有回答上車離去。（翻攝畫面）

面對記者提問，侯友宜避而不談，上車離去。（翻攝畫面）

根據《聯合報》的報導指出，在晚間9時59分時，柯文哲和競選辦公室主任周榆修走入一間位於羅斯福路六段的一間鋼鐵公司之後，鐵門隨即拉下半掩，到了晚間10時53分時，鐵門打開，柯文哲和周榆修先走出來，面對媒體的詢問沒有回答上車離去，而再過五分鐘之後，朱立倫和侯友宜也先後從該公司離開。

藍白合將掀牌！朱、柯、侯三方會面53分鐘 密談畫面曝光

從畫面中可以看到，朱立倫在離開時面對媒體提問回應「明天再跟大家報告！」而侯友宜和柯文哲則都避而不談，上車離去。對於今晚三人的會面，柯文哲競辦發言人陳智菡也表示，柯文哲明天記者會才會和大家說明。