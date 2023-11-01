主播出身的女星朴芝潤與同為主播的崔東錫於2009年結婚，婚後一直給外界「模範夫妻」的印象。豈料她近日卻宣布離婚震驚外界，之後男方被挖出離婚前疑似對朴芝潤不滿的貼文。對此，崔東錫發聲了。

朴芝潤與崔東錫原是KBS電視台同期主播，兩人相戀後於2009年11月結婚，被外界視為模範夫婦。豈料，近日卻爆出兩人正在進行離婚協議手續，已向法院提出離婚調解申請書，不過離婚原因，雙方並未透露。隨後，女方透過法律代理人表示，經過長時間考慮，才走上離婚調解，但在還沒有結束前被公開，感到遺憾與抱歉，不希望離婚一事讓親人受到傷害。但若有對此事造謠抹黑者，則強力應對。

不過，婚變消息傳開後，崔東錫昔日發言卻被挖出，像是「這是我一輩子最大的錯誤」、「不該跟不懂珍惜的人締結緣分」等語，疑似是對前妻的不滿。對此，崔東錫昨日發表嚴正聲明表示，目前出現許多針對他們夫妻檔的臆測和虛假事實，尤其不少造假且並非他所製作的影像，被捏造成對妻子究責，想要糾正這些捏造且歪曲的部分，喊話造謠者，若繼續搬弄是非，將採取強硬措施。