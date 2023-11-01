民眾黨總統參選人柯文哲昨晚與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜進行「三邊會談」，最後依舊毫無交集。據了解，柯文哲原本給朱立倫的時間是周五之前都可以會面，在朱臨時邀約下昨天進行一場私下「會前會」，沒想到仍被媒體掌握，讓柯陣營懷疑是藍營「鷹派」人士刻意洩露出去；加上侯友宜態度強硬，不願接受全民調，讓柯文哲決定暫時關閉協商大門，等到國民黨有具體方案再來談。

據了解，柯文哲已經明確表態，只要採取全民調的方式，不論結果如何，侯、柯可以在同一張選票上，而且組閣權完全讓給國民黨。民眾黨幕僚表示，不要說有6000個位置，就算600個甚至更少，民眾黨也找不到人，因此就算柯文哲當正的，執政後的人事權也可以讓出來，希望爭取國民黨在提名機制上的妥協。據悉內部民調顯示，柯文哲除了日前地方黨部「染黑」以及新竹市長高虹安爭議那段時間，民調曾出現和侯友宜旗鼓相當的情況，大部分的時間都呈現領先態勢，甚至差距可以到10個百分點，因此柯文哲民堅持採全民調，甚至可以讓出組閣權。

據透露，除了採全民調，柯文哲認為兩家媒體的民調立場特別顯明，也點名必須排除。雖然周一兩黨主席首度會商，會中關於國會席次最大化、聯合政府、國會多數聯盟有共識，但是最重要的總統選舉方式，關鍵依舊卡在提名方式，即便雙方都宣稱要公開透明，且柯文哲給了周五之前都可談的時間，朱昨天就急著先把侯、柯兩人找來「交換意見」。

只不過柯雖然已經「讓利」國民黨，但對於總統選舉方式，侯友宜堅持不接受全民調，柯文哲不接受開放式初選，雙方還是毫無交集、因此即使周一的會談氣氛良好，朱、柯雙方都努力堆疊善意，但看起來侯陣營並又沒有打算買單，而侯友宜已經朝「主戰派」靠攏，不願再做任何讓步。挺侯派立委指出，現在初選已經來不及，但民調也一樣有時間的壓力，唯今之道協商產生正副總統候選人是最快的方式

知情人士指出，除非雙方民調的遊戲規則能夠很快達成共識，否則喬相關的細節難道不用時間？做民調難道不用時間？最重要的是，如果柯民調輸相對單純，柯如果贏，國民黨提名的總統參選人要改成副總統參選人，不用走中常會、臨時全代會的程序？當初換柱是經過內部持續溝通才有高度共識，現在誰和黨代表溝通，朱立倫嗎？