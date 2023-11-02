即便在野整合尚未達成確定共識，但近期民調已出現三腳督三人平分秋色的狀況，賴、柯、侯支持度都接近3成有如「麻花捲」。《大新聞大爆卦》節目舉辦網路投票，調查「如果明天就投票會投誰？」的信心，會投給侯友宜的網友佔最多達69％，柯文哲獲得23％，賴清德則僅佔4％。
《大新聞大爆卦》2日舉行網路投票，題目是「2024最新民調出現大驚奇，賴、柯、侯出現麻花的29％、29％、28％，如果明天就是投票日你會投？」
主持人張介凡公布投票17分鐘、累計2983票的調查結果，選項三，如果明天投票，會投「侯友宜」的網友，佔最多的69％。選項二，會投「柯文哲」的網友則佔23％。選項一「賴清德」、選項四「無法選擇」，則都僅佔4％。
調查單位：中天新聞
主持人：馬千惠、張介凡
辦理時間：2023/11/02，14:00至16:00止
抽樣方式：方便取樣
母體數：1950萬人(2024預估選舉人數)
樣本數：調查即時顯示，並於結束後公布
誤差值：方便取樣，無法統計誤差值
經費來源：中天新聞
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