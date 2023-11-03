【全程字幕】藍白合侯友宜下最後通牒？ 李乾龍喊話柯文哲「這句」

國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲10月31日晚間相會，但對於總統選舉正副搭配辦法，仍無共識。侯撂話今(3日)就是最後期限，國民黨立院黨團2日表達認同。侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍2日指出，希望柯主席能夠向王院長講的，「設身處地」，大家互相換一個角度、角色為對方設想。

李乾龍說，勉強給他湊在一起的婚姻，不會幸福，但是我們還是希望藍白一定要合，但是國民黨現在不是家大業大，那做弟弟的不能予取予求，國民黨這個老大哥在政黨裡面還是老百姓認為是可靠政黨，希望說藍白能繼續整合成功，希望柯主席能夠向王院長講的，「設身處地」，大家互相換一個角度、角色為對方設想。

媒體詢問「最近柯文哲情緒性發言讓藍營基層比較不開心?」李乾龍回應，對，你看國民黨一個百年大黨，侯友宜到現在沒有口出一個情緒化的話，所以我們希望大家能夠靜下心來，不要講情緒話，這個政黨輪替是全民最大公約數；柯主席是口若懸河，但今天講的話明天要記住。

李乾龍認為，用什麼方式都不重要，互換一個角色，大家設身處地去想才能為人民尋求一個共識。但他也說，不到最後關頭，我們不放棄。