中職「台灣大賽」將首次上演「龍猿大戰」，首戰先發投手公布，味全龍推出本土投手徐若熙先發，樂天桃猿則由洋投威能帝應戰，桃猿總教練曾豪駒對徐若熙先發不覺得意外，也不會特別去講什麼，盡量讓球員簡單一點。

上午龍隊總教練葉君璋受訪時，被問到首戰先發投手僅說名字是「3個字」，最後確定是由剛過23歲生日的徐若熙先發，他今年因傷直到下半季才傷癒復出，本季對桃猿出賽2場共投8局、自責分率1.13，生涯對桃猿共投26局、自責分率1.73。

原本外界預測龍隊首戰可能是布里悍或鋼龍雙王牌2選1，最後卻是由徐若熙打頭陣，曾豪駒說：「他們先發投手都充足，派誰我都不會覺得意外，就看葉總怎麼打算。」

相較於布里悍、鋼龍，桃猿對徐若熙較為陌生，曾豪駒認為，徐若熙整體球威有一定壓制力，變化球、控球都不錯，是個不好掌握的投手，球員也會設定明天要怎麼去應戰。

曾總也談到選擇威能帝扛首戰先發的原因，認為他就是桃猿陣中最好的投手，輪值也不會因為對方而作出變動，「針對對方先發投手都有研究，只是順序不同，所以就做好準備就好。」