新北市1名廖姓男子，以交友軟體「探探」結識未成年A女，去年8月已3萬元的代價約A女相約淡水的商旅從事性交行為，廖男完事後卻賴帳，並傳LINE「我上次有架手機錄影整個愛愛過程，不想解決那就外流」等文字訊息，恫嚇Ａ女使其心生畏懼。法院依成年人對未滿18歲之人有對價之性交行為罪，處拘役50日；及恐嚇危害安全罪，處拘役40日，應執行拘役80日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，廖男透過網路交友軟體「探探」，結識Ａ女。明知Ａ女係16歲以上未滿18歲之人，竟基於對Ａ女為有對價性交行為之犯意，使用IG及LINE聯繫Ａ女，約定以3萬元之代價為性交易，並於2022年8月24日17時許，與Ａ女一同至淡水某商旅，為有對價之性交行為；廖男於事後不願支付前述性交易費用，另基於恐嚇危害安全之犯意，某日以LINE傳送：「我上次有架手機錄影整個愛愛過程，內容有妳露臉的部分...不想解決那就外流...各大網站都傳...」等文字訊息，恫嚇Ａ女，使Ａ女心生畏懼。

法官審酌，被告為己慾望，與性自主觀念尚未臻成熟之少女，進行性交易，妨害A女身心、人格之健全發展。且被告於性交行為後並未付款，又再以訊息威脅，使A女極度惶恐不安；考量被告坦承犯行，並表示願與A女和解並賠償3萬元，尚見悔意；依成年人對未滿18歲之人有對價之性交行為罪，處拘役50日；及恐嚇危害安全罪，處拘役40日，應執行拘役80日，可易科罰金。可上訴。