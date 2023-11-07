以台劇《八尺門的辯護人》爆紅的雷嘉汭，以精湛演技贏得各界一致好評，不僅戲約不斷，且成為時尚圈的當紅炸子雞，經常出席各大精品時尚活動。近日她在百忙之中接受本報邀請進棚拍攝MIKIMOTO時尚專題，不僅分享自己的近況，還大方剖析自己仍是「母胎單身」的無奈。

新生代女星雷嘉汭演技廣受好評，對自己「母胎單身」的現況有深刻剖析，佩戴MIKIMOTO Arabesque系列南洋珍珠珠寶，優雅時尚。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／CHLOE）

「其實我異性緣很好，身旁也一直有追求者！」雷嘉汭笑著解釋，也許是家教嚴，加上學生時期參加的啦啦隊有「禁愛令」，讓她成為愛情絕緣體，但她絲毫不以為意，反正單身很自在、可以更專注在工作上，也挺好的，唯獨被冠上「母胎單身」的封號，讓她覺得有點冤枉，好像自己乏人問津似的。

《八尺門的辯護人》爆紅的雷嘉汭拍攝MIKIMOTO時尚專題，外型甜美可愛的她，其實內心強大，勇於跳出窠臼挑戰演技，以混搭疊戴手法詮釋MIKIMOTO珠寶，展現個性美。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Emporio Armani）

新生代女星雷嘉汭演技廣受好評，對自己「母胎單身」的現況有深刻剖析，佩戴MIKIMOTO Arabesque系列南洋珍珠珠寶，優雅時尚。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／CHLOE）

雷嘉汭笑說，她個性好強、膽子又大，挑戰重機、潛水都是全力以赴，不讓鬚眉的拚勁大概嚇跑不少人，周遭的男生都把她當哥兒們看待，就算有追求者，頻道也常對不上，「曾有人選在母親節、清明節向我告白，真的讓人哭笑不得。」

MIKIMOTO新款V Code系列K金墜鍊，日本Akoya珍珠約6.00mm，約9萬6000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO的M Signature系列夾式耳環，粉紅金鑲鑽，約 9萬7000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO的M Signature系列鑽戒，粉紅金鑲鑽，約 9萬7000。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO新款Arabesque系列南洋珍珠墜鍊，粉紅金鑲鑽，南洋珍珠尺寸約11mm，約45萬4000元。（MIKIMOTO提供）

儘管擁有甜美可愛的外型優勢，但雷嘉汭選片時，會刻意跳脫窠臼，不希望把自己侷限在「傻白甜」、「賣萌」的討喜角色上，從她歷年接演的限制級電影《哭悲》、靈異恐怖片《化劫》、探討移工議題的《八尺門的辯護人》，到近日開拍的台印合作寶萊塢電影《叫我驅魔男神》，每部作品都有不同的挑戰，讓她得以磨練演技、不斷學習成長。

雷嘉汭在攝影棚以兩種不同時尚造型詮釋MIKIMOTO珠寶，一是以黑白色系的小禮服配搭最新款Arabesque系列南洋珍珠新品，偌大的南洋珍珠在幾何圖樣環狀交織圍繞之下，宛如舞者華麗旋轉，優雅地環繞南洋珍珠，層次之美令人驚嘆。另一套則以優雅的粉紅色套裝搭配MIKIMOTO V Code系列、M Signature、Boucle Precieuse珍珠頸鍊等多款經典珠寶，透過混搭與疊戴的方式勾勒時下最IN的時尚風情。