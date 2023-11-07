百萬YouTuber網紅Joeman（九妹，本名翁雋明）以及蕾菈夫妻6日驚傳因捲入毒品案送辦，目前已經交保請回。有網友翻出前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）4年前的影片，薔薔在影片內直言：「我要吸我就跑到國外去吸，我們在國外吸給政府看，怎麼吸都讓政府抓不到我們牙癢癢的。」

一名Dcard網友翻出前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）4年前的影片，當年傳出薔薔在某豪宅開毒趴被逮，事後她在臉書透露驗毒結果為陰性證明清白，薔薔在影片中強調，「我沒有毒品記錄和前科，而且還有良民證」，更誇張地表示：「只要聽到有人吸毒，都是第一個開車衝去阻止別人吸。」

薔薔澄清自己沒有吸毒。(影片來源/林嘉凌 薔薔Maze Youtube)

薔薔當時也氣憤表示，想擔任2020年反毒大使機會沒了，更直言：「大家都知道我的為人！我要吸我就跑到國外去吸，我們在國外吸給政府看，怎麼吸都讓政府抓不到我們牙癢癢的」。最後，薔薔也在影片中呼籲：「希望大家不要在台灣吸毒，對我們身體也不好」。

網友們也回顧這支影片，留言表示：「每看必笑！正式版和最後的試錄都很經典」，其他網友看到後也紛紛留言「Joeman 被抓了，就來回顧一下」、「2023 薔薔還是我偶像，我去泰國合法抽大麻」、「2023/11/06 簽到！唯一支持反毒大使！」、「Joeman推一波流量」

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