大陸浙江一名40歲男子，平日喜歡吃醃製品，每天照3餐享用，起初飯後偶爾會有胃部不適感，卻以為只是消化不良所致，並未加以理會。直到後來疼痛症狀開始明顯，嚴重影響到胃口及睡眠才緊急赴醫，最終檢查確認為晚期胃癌，還合併肝轉移。

根據陸媒《錢江晚報》報導，該名40歲男子以種田為生，平時喜歡將芥菜、蘿蔔製成醃製品，每天照3餐享用。同時，也有抽菸、喝酒等習慣。起初該男飯後偶爾會出現胃部不適感，但症狀都不強烈，便斷定只是吃多消化不良所致，未多加理會。

後續，該男子的胃痛症狀卻越來越明顯，不過他也沒多想，服用胃藥忍一忍就當沒事。漸漸地，他的胃口逐漸變差，甚至幾次進食後還會痛到整晚睡不著覺，無奈之下才緊急前往腸胃科就醫。

經過胃鏡仔細檢查，醫師於該男子胃部發現一顆直徑5公分的腫瘤，化驗確認為晚期胃癌，還合併肝轉移。所幸後來在醫療團隊的努力下，先後進行多次化療以及胃癌根治手術，使他得以續命。如今其身體已逐漸恢復，不僅戒除菸、酒，連昔日最愛的醃製品也不碰了。

收治該名患者的胃腸科醫師虞偉明提醒，胃癌的發生與長期飲酒、愛吃醃製品等習慣脫不了關係。其中在醃製品方面，他提到，由於含有很多亞硝酸鹽，長期食用會刺激胃黏膜，使其功能紊亂、充血、水腫甚至糜爛，增加胃黏膜癌變的機率。

此外，虞偉明呼籲，由於早期胃癌沒有明顯症狀，定期檢查成為重要關鍵，早期胃癌5年生存率大於90％，而中晚期胃癌5年生存率小於30％，及早發現才能及早診斷及治療。

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