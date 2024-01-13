今（13）日為立法委員選舉投票日，台北市二選區（士林大同）民進黨立委候選人王世堅最終以11萬1605票、60.53％的得票率，擊敗國民黨立委候選人游淑慧6萬9754票、37.83得票率，睽違16年重返立法院；王世堅坦言自己勝選非常意外，不過他也強調這次選舉對民進黨是個警訊，稍微有權力傲慢時，「人民就會打你兩下屁股」，民進黨應引以為戒，重新爭取人民的信任。

出馬參選，對上國民黨立委候選人游淑慧，堪稱野獸紳士與議會淑女的對決，最終王世堅在今晚8時許自行宣布當選。

對於自己成功回鍋立法院，王世間坦言自己滿意外，甚至贏4萬多票「自己還嚇一跳」；他表示自己過去被趕出立法院，如今回立院的這條路走了16年，自己很榮幸，他沒有被年齡擊敗，而且還擁有這麼多一直對自己不離不棄的好友。

他說，自己一向主張他的人生哲學很簡單，就是自立自強、自由飛翔，所有選舉都是秉持這樣的精神，所以他婉拒黨內超級明星的助選，反而請他們去更值得幫助的選區拉抬候選人聲勢，「他們在大同士林沒被打倒，有站起來」。

針對選情，王世堅認為台灣人民眼睛很雪亮，民進黨保住總統的重要位置，國家方向絕不能差錯，這是對的，但在立委席次民進黨確實碰到挫折，自己認為這是人民給民進黨很好提醒，稍微有權力傲慢的時候，「人民就會打你兩下屁股」，民進黨應該引以為戒，好好在下次選舉重新取得人民更大的信任。