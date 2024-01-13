2024總統開票結果由民進黨總統候選人賴清德於晚間宣布當選，由於藍白陣營票數相加遠大於賴得票數，網路也開始有「抓戰犯」的聲音出現，矛頭更指向柯辦競選總幹事黃珊珊。對此已退黨的前民眾黨安樂區主任劉韋巡在臉書開嗆，這場選舉真正的贏家還是「黃珊珊」，批黃在黨內提供假民調，但黃卻不用為敗選負責，還能穩當不分區立委，是「荒天下之大謬」。

劉韋巡表示，針對今天的選舉結果，他絕對不意外，但唯一意外的是這個黨（指民眾黨）還是不檢討自己本身的問題，還在持續怪東怪西。他這陣子天天都被特定政黨的支持者罵，能做的就是選擇不回應，因為說了他們也不信，花時間爭論幹嘛。

劉韋巡認為，這次的選舉，三組候選人都不是贏家，真正的「贏家」是黃珊珊。劉說黃珊珊於黨內卯起來提供錯誤資訊，像是持續高漲的民調、不分區上看12席，總統選票坐二望一、差不到兩趴等等，他想請問這些假數據都哪來的？難道外界民調都假的，內參民調才是真的？

劉韋巡指出，選後結果出爐，請問到底誰是假的？而一個政黨的敗選，身為總督導的黃珊珊，不但不用負責，還可以穩當不分區立委，不經讓他想到了古語常說的「荒天下之大謬」。

劉韋巡更嗆，最沒資格當立委的就是黃珊珊，因為任何一個辛苦在區域打拼並且自籌款的民眾黨提名到區域選舉的候選人，都比她有資格。

劉韋巡也提及先前議員敗選的內幕，當時柯文哲有召集各候選人開會，柯曾在檢討會議中詢問劉韋巡「你知道你怎麼輸的嗎？」，當時劉想要回因為他相信民調，所以才會輸，但他認為是藉口，所以說不出口。

但劉沒想到的是，柯卻直接回了一句，「你連怎麼輸的都不知道，你下屆也不要選了」，讓他很心寒，如今民眾黨因「相信民調卻選輸」的結果重演，也讓他備感諷刺。