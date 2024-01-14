「選情不如預期」 陳智菡哽咽喊話：我們沒有

2024大選昨（13）日開票期間，民眾黨總統候選人柯文哲幾乎一路落後，其競辦發言人陳智菡上台致詞時，忍不住哽咽地說，柯帶著非常多的誠意和堅定的信念與國民黨談了在野合作，但沒有得到一樣的尊重、善意，票一步一步地被瓜分，先前有一些民調被操作。對此，媒體人張禹宣反批，「是你們去瓜分藍綠選票嘛」。

陳智菡表示，票數不如預期，但是「我們真的沒有輸，我們的票數嚴重被低估，我們不只如此」，她說過去花了很多時間，想辦法真正促成政黨輪替，柯文哲帶著非常多的誠意和堅定的信念與國民黨談了在野合作，「但是我們沒有得到一樣的尊重、一樣的善意，票一步一步地被瓜分」。

陳智菡也說，在藍綠媒體夾擊之下，有很多不實民調，過去很多各種不同操作下，渴望實現政黨輪替的人沒有信心，很多的票或許就此被瓜分走。她想告訴大家柯文哲盡力了，他非常非常地努力，希望能夠帶給大家不一樣的台灣，「我們也盡力了」。

「是你們去瓜分藍綠選票嘛」，對於陳智菡的說法，張禹宣昨在節目《關鍵時刻》直言，講選票被藍綠瓜分，民眾黨是在搞笑嗎？