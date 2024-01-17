這次立委選舉，台中第一選區蔡壁如以72634票，小輸給民進黨蔡其昌79884票。蔡壁如17日接受媒體訪問提到，她有去安慰柯文哲情緒，因為民調都告訴柯是第2名，甚至只差賴不到1個百分點！柯文哲目前可能還處於情緒的「否定期」！

蔡壁如17日在《57爆新聞》回顧，一開始她就跟柯文哲說，需要有人去開疆闢土，因此她一個人去台中第一選區。最初的民調，蔡其昌是49％，她是16％。但她比較樂觀進取，選到最後幾乎打平，只是有些地方派系的生態她們不懂。

蔡壁如說，過去半年，他沒有在柯競辦，甚至不知道柯文哲辦公室在哪裡！「我就盡力在地方守住柯文哲的選票」。

選舉結束後，「我有去安慰柯文哲的情緒」，蔡壁如說，柯還處於「否定期」階段，因為民調都告訴柯是第2名，甚至前一天晚上有人傳給她，柯只差賴不到1個百分點，「我還說大家加油！因為凱道造勢非常成功！」

蔡壁如直言，民調讓柯文哲覺得坐二望一，並且，從岡山開始，每一場造勢越來越多人，當開出來的票是第三，柯文哲可能還處於情緒的「否定期」。