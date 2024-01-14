2024大選落幕，民眾黨取得8位不分區立委席次。民眾黨主席柯文哲今召集準立委開會，會內談及新任立委委員會安排、國會助理沿用、避免再度出現報帳等爭議事項，民眾黨8席不分區立委也將在明日舉行記者會，說明未來國會議事運作原則，以及選舉立法院正副院長的立場。

民眾黨不分區提名立委黃國昌透露，民眾黨團有合作機制，不會有內部意見分歧的情況，今已就未來運作原則、委員會大致分配狀況和立院正副院長選舉交換意見，預計明日記者會報告，不過，他也強調，無論藍綠推派誰，對於明早報告內容不會有影響。