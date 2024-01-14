2024大選落幕，民眾黨取得8位不分區立委席次。民眾黨主席柯文哲今召集準立委開會，會內談及新任立委委員會安排、國會助理沿用、避免再度出現報帳等爭議事項，民眾黨8席不分區立委也將在明日舉行記者會，說明未來國會議事運作原則，以及選舉立法院正副院長的立場。對此，前立委郭正亮14日就表示，這個時候柯文哲碰到抉擇了，「他要想清楚，是要急著分位置？還是要作為一個更強大的在野代表？」引發討論。

郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這次民眾黨立委變成8個，他們的表現就會變得很重要，因為這個會決定你柯文哲2028要不要再出來，人家會對民眾黨要有新的評估」，郭正亮認為，「未來在立法院的表現，就會滿嚴重的影響到2028人家是不是會支持你柯文哲，但這個時候他碰到抉擇了，就是你到底要跟綠的合作？還是跟藍的合作？」

郭正亮也坦言，「現在事實上已經看到一些說法，比如說蔡正元，他就認為黃珊珊是要跟綠的合作，主要就是她要幫民眾黨一些幹部，爭取加入政府的機會，因為民進黨執政可以安排工作，可是如果選這個路線，就會減少了監督的能量，一定會卡卡的，這是必然的」。

郭正亮接著說，「但如果選擇跟國民黨聯合，那就是廣義的在野聯盟，那就跟民進黨對著幹，這裡面民眾黨會有比較大的表現機會」，郭正亮最後也提到，「因為2月1日就要選立法院正、副院長，這是蠻關鍵的，他要想清楚，是要急著分位置？還是要作為一個更強大的在野代表？」