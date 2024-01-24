2024台南新化年貨大街即將於2/2至2/7在新化老街周邊登場，台南市府本次規劃以「新化龍賀買」為主題，象徵來新化攏好買。本次年貨大街活動為期六天，邀集170攤伴手禮、百貨、美食攤位。

台南市經發局說明，新化年貨大街為春節前夕民眾採買年貨的重要聚集地之一，今年新化年貨大街除了攤商市集，還邀請到南方二重唱及余凱揚等藝人演出，以及18場次在地社團演出、24場次街頭藝人表演。期間還搭配揮毫贈春聯、鬥蟋蟀體驗及街舞競賽等精彩活動。經發局預估將吸引22萬人次前往，可望創造2000萬元營業額。

台南市長黃偉哲表示，新化年貨大街經過十多年經營，在全國的知名度卓然有成，能有效提升新化老街的能見度。黃偉哲也要求市府各單位趁著年貨大街吸引大量人潮的期間，在現場宣傳防疫及與民眾息息相關的政策，以防疫情於春節川播。

黃偉哲提醒，在新年前至年假期間，除了新化年貨大街，各區也有舉辦不少年貨活動，推薦民眾參與活動同時也將發票登錄台南購物節網站，參加購物節抽獎活動。

經發局補充，參與新化年貨大街的攤商以台南在地店家、符合節慶商品及有食品業者登錄的績優廠商優先入選。此外，為確保消費者權益及把關食安，南市府除了要求攤商明確標示價格，同時也加強食品衛生安全稽查及輔導。