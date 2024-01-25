李銘順和宣萱演一對怨偶。（三立提供）

宣萱演完吵架戲自覺變老了。（三立提供）

由李銘順、香港演員宣萱及温昇豪主演的黑色犯罪懸疑劇《誰殺了她》獨家於三立都會台播出。宣萱和李銘順扮演怨偶，是很新鮮特別的組合，本週劇情越來越懸疑，李銘順得知妻子宣萱為了展覽出賣身體，憤怒羞辱了她，宣萱要告李銘順對她家暴。

宣萱在《誰殺了她》裡面飾演一位雕塑家，她表示演了30幾年的戲，以往在港劇中的演出，角色比較多是專業人士，或者是一些喜劇，「所以演到這個地步，也會想演出觀眾會感到好奇或新鮮的角色。」也表示現在接戲，角色一定要和以往不一樣，演完這部戲後過足戲癮，她笑說不願意退休，要一直演下去，「隨便你們看不看我了。」

這齣戲情緒重，宣萱為了集中情緒，休息時和演員們幾乎沒有說笑，「所以我剛來的時候也怕，因為我沒有跟任何的演員合作過，所以會擔心他們看到我不理人，以為我很酷，因為整部戲開心的戲只有兩三場。」

這次和李銘順合作，初見面時還有一種親切感，「他的性格我覺得跟我也很像，他有什麼都會講，開心不開心都會講，我很喜歡。」平常未開工時，她會跟李銘順坐在一起聊天，什麼都聊很舒服，「當然是因為戲裡面我們沒機會舒服聊天，每一場戲基本上都是吵架，但李銘順好會帶戲，我的情緒很容易被他吸進去，所以我謝謝他。」

宣萱記得每次拍完吵架戲情緒非常激動，拍完就只躺著不能動，「因為胃不舒服，主要是整場戲繃緊，人整個頭疼，好像做了好幾天的運動一樣，是從內到外都很累，因為這個戲拍完之後，我的皺紋真的多了很多，很恐怖，覺得自己真的老了，這部戲讓我體驗到一樣東西，就是女人不能生氣，女人要開心，開心你就會美，就沒有皺紋。」《誰殺了她》在三立都會台每週五獨家播出。