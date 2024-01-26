香港藝人陳敏之以模特兒身分闖蕩演藝圈，直到加入TVB後才嶄露頭角，由於外貌姣好加上有雙纖細修長的美腿，被網友譽為「美腿天后」，不過她日前難過表示病重的母親生命正走向盡頭後，坎坷身世也被起底。

陳敏之在臉書曬出手捧生日蛋糕的照片，只見她閉上雙眼許願，臉上露出一抹淺淺微笑，不過卻語氣沉重表示﹕「2024，我並不快樂」，接著道出背後原因，原來是病重母親生命逐漸走向盡頭，讓她不禁感嘆﹕「我從來沒想過，這一天來得那麼快」，如今生日願望只有一個，就是希望母親早日康復，並且細數還想跟母親做的事﹕「好多好想好想好想好想，我真的很痛苦」。

陳敏之指出為了醫治好母親，扛下龐大醫藥費，不過曾經允諾過母親，要讓她過得舒服沒有任何痛苦，因此無論再辛苦都無所謂，接著向所有人喊話﹕「好希望有奇蹟出現，希望大家幫我媽咪集氣，希望她可以好起來，健康無價，珍惜身邊人，多給他們擁抱」。

根據港媒報導，陳敏之14歲時便開始工作養家，父親在罹肺癌臨終前，她曾在病榻前允諾會照顧好弟弟，並且幫助他讀到大學畢業，而父親病逝後，她扛起一家三口的經濟重擔，將相依為命的母親及弟弟照顧的無微不至，因此母女倆感情相當好，如今眼見母親與病魔搏鬥，讓她身心再次飽受煎熬。