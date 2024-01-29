33歲男星許光漢外型帥氣，大學時期就擔任模特兒，進入影視圈後參演《戀愛沙塵暴》、《姜老師，妳談過戀愛嗎？》走紅，主演電視劇《想見你》成功在亞洲地區一炮而紅，日本、韓國都有大批粉絲；近日網友疑似在香港直擊許光漢，不過有人解釋這並非是許光漢本人，而是一位長相相似的香港男星。

日前一名小紅書網友發文遇到TVB版許光漢，照片背景在尖沙咀街頭，畫面中只能看到一名男子的側臉，髮型、年紀和五官都激似男星許光漢，發文者表示一開始以為是許光漢，後來才發現是香港男星林子超。

貼文發布後吸引大量網友留言：「真的好像」、「側面有像，但正面就完全不同」、「也太像了吧」，但也有粉絲說：「光漢的鼻子比這個挺多了，下顎線也更清晰，脖子也更長」。

而被認錯的人其實是香港演員林子超，他和許光漢同樣都是33歲，林子超因喜歡郭富城學習舞蹈，後來參加電視台選拔成為節目主持人，參演作品有：《宮心計2深宮計》、《法證先鋒IV》、《星空下的仁醫》、《法言人》等等，而他正面與許光漢完全不同，側面也不完全相似，這次意外神似讓網友們送上「TVB版許光漢」的稱號。