由王家衛執導並擔任總監製、胡歌、馬伊俐、唐嫣、辛芷蕾擔任主演的戲劇《繁花》上映後叫好叫座，話題不斷，剛開播時在網站《豆瓣》開分7.1分，至今漲到8.4分，評分網友共有21萬人。劇中用了許多大家耳熟能詳的歌曲，其中〈我是一隻小小鳥〉的主唱趙傳，昨(29日)晚尷尬發文，表示看了電視劇有點驚訝，怎麼先前沒人跟他洽談錄音使用權，對此，《繁花》的製作團隊暫未回應。

趙傳昨發文說：「最近火紅的劇『繁花』，劇中使用『我是一隻小小鳥』，先前都沒人來洽談錄音使用權，我是擁有錄音權的人，但沒人跟我聯繫呢......」，其他網友則驚訝說：「聽的很過癮，但版權費一定要追」、「該不會王菲的執迷不悔也這樣吧」、「讓王導請你拍戲補償」、「但我聽說他們花很多錢在音樂版權費上，哥可以去追一下錢給去哪裡了？」、「是因為太經典之作」。

趙傳發文。（圖／翻攝自趙傳臉書）

據知，《繁花》共用了57首經典歌曲，除了〈我是一隻小小鳥〉，還有〈愛拼才會贏〉、〈新鴛鴦蝴蝶夢〉、〈再回首〉等重新翻唱，而〈我的未來不是夢〉、〈你是我胸口永遠的痛〉、〈冬天裡的一把火〉、〈忘情森巴舞〉、〈執迷不悔〉等傳聞是有取得原錄音版權，但趙傳昨卻表示沒有接到有人向他詢問此事，變成了羅生門。

《繁花》還用了「歌神」張學友早年的歌曲〈偷心〉，當時該曲並無像張學友其他歌曲大放異彩，多年後的今天才因為《繁花》再度走紅，日前張學友在演唱會上感謝《繁花》製作單位，表示〈偷心〉是他1994年的作品，在台上可能唱沒超過3次，如今大家再度注意到這首歌，張學友笑說：「謝謝他們讓這首歌又復活了，好歌有好報。」